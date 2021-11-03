16 новых школьных автобусов поступят в Смоленскую область. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Первая партия школьных автобусов, которые были приобретены за счет средств федерального бюджета, уже передана муниципальным образованиям. В ближайшее время в регион поступят ещё 16, сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Первые восемь единиц техники, которые отправились в Ершичский, Вяземский, Дорогобужский, Кардымовский, Краснинский, Починковский, Смоленский и Хиславичский районы, оснащены тахографом и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Как и любая техника, автопарк школьных автобусов нуждается в постоянном обновлении, требования к сроку эксплуатации достаточно жесткие, а степень износа оставляет желать лучшего, отметил глава региона. Поэтому в дополнение к федеральным поставкам ежегодно за счет областных средств осуществляется замена как минимум 15 единиц техники. За два последних года было приобретено 38 школьных автобусов. Работа продолжится и в дальнейшем.

Ранее «КП» писала, что конкурс по разработке логотипа Реадовского парка проходит в Смоленске. Принять участие могут все желающие.