«Смоленскэнерго» завершило реконструкцию уличного освещения в Рославле

Фото: ПАО «Россети».

В соответствии с договором, заключенным между администрацией и филиалом ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго», осенью были проведены работы по реконструкции уличного освещения в районе «кольца» – на улицах Карла Маркса, Пролетарской и Смоленской города Рославля Смоленской области, сообщает пресс-служба компании.

Энергетики провели демонтаж старых опор, обрезку веток деревьев, мешающих электропроводам, после чего были установлены 24 новые опоры и 28 светильников. Применение современных энергоэффективных технологий и решений в будущем позволят сократить потребление электроэнергии, улучшить освещенность населённых пунктов, снизить затраты муниципалитета на оплату электроэнергии, потребляемой уличными светильниками.

В результате проведенных работ были освещены проезды вокруг «кольца», все пешеходные переходы, остановки, «островки безопасности», спуск и дорога от остановки к жилым домам и детскому саду. Администрация и жители муниципального образования «Рославльский район» высоко оценили проделанные работы. Руководство и работники Рославльского района электрических сетей «Смоленскэнерго» получили благодарность за качественную организацию работ, инициативу и ответственность.

«Дополнительное освещение в районе пешеходных переходов обеспечит безопасность всех участников дорожного движения. Нами была также выполнена архитектурная подсветка памятника – танка. Проекты по модернизации территорий вокруг памятников, посвященных Великой Отечественной войне, – всегда на особом контроле. Именно они зачастую становятся нашей «визитной карточкой» и вызывают наибольший отклик у жителей. Отмечу, что работы проводились в соответствии с правилами охраны труда и четким соблюдением санитарно-эпидемиологических норм», – прокомментировал и.о. заместителя генерального директора – директора Смоленскэнерго Олег Бонадысев.