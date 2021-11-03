В Смоленске волонтеры продолжают принимать заявки от пенсионеров

Фото: smolensk.er.ru.

Новый день – новые звонки от жителей Смоленска. К волонтерам обращаются постоянные заявители, они же рассказывают о Центре своим соседям – с каждым днем звонков становится все больше.

Анастасия Грибанова в Волонтерском центре «Единой России» с начала его основания, более полутора лет. В жизни учитель математики, в Центре помощи – волонтер, активист Волонтерской Роты Боевого Братства Настя.

–Нас уже в регистратурах и магазинах узнают. Все понимают, насколько сейчас необходима помощь, особенно людям пожилого возраста, поэтому к нам уважительно относятся. А бабушки, дедушки постоянно благодарят за помощь, – рассказывает Анастасия.

Фото: smolensk.er.ru.

Фото: smolensk.er.ru.

На «боевом посту» Сергей и Светлана. Ребята из Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Сегодня вместе они спасают смолян, которые в силу разных обстоятельств вынуждены оставаться дома.

–Будем помогать, пока в нас нуждаются, пока мы необходимы, – говорит Сергей.

Волонтеры доставили продукты и лекарства для пенсионеров из Смоленска. Ежедневно они выполняют около десяти заявок.

Фото: smolensk.er.ru.

Отметим, что Волонтерский центр «Единой России» открыт для сотрудничества. Если вы или ваши друзья хотят стать его частью - нужно лишь позвонить по номерам: +7 (4812) 31-95-13 или 8 (800) 100-59-67. Сообщение можно оставить в социальных сетях Центра.