В Смоленской области нерабочие дни из-за коронавируса продлили до 10 ноября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Эпидемиологическая ситуация в регионе остаётся напряжённой, ежедневный прирост заболевших составляет более 500 человек, в стационары ежесуточно поступают 160-180 пациентов.

3 ноября внесли очередные изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности». Согласно новым поправкам, в регионе установлен период нерабочих дней с 28 октября по 10 ноября 2021 года с сохранением заработной платы сотрудников. Ранее введённые ограничения на территории региона сохраняются.

Кроме того, при заселении в гостиницы, дома отдыха, хостелы и иные места временного размещения граждане обязаны предоставить документ, удостоверяющий личность и один из следующих документов: сертификат о вакцинации против COVID-19, справку о перенесённом заболевании, отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 или справку о медотводе от вакцинации. Эти требования не распространяются на граждан в возрасте до 18 лет.

Руководство учреждений обязано обеспечить техническую возможность проверки достоверности вышеуказанных документов, с учетом недопустимости создания очередей.

Про остальные ограничения, введённые на территории Смоленской области, можно почитать здесь.

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