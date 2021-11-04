Смолян обязали предъявлять паспорт при посещении магазинов и других общественных мест. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Согласно новым изменениям в Указе «О введении режима повышенной готовности», жители Смоленской области при посещении магазинов и других общественных мест, помимо сертификата о вакцинации или иных медицинских справок, обязаны предъявлять документ, удостоверяющий личность.

Напомним, при себе необходимо иметь сертификат о вакцинации против COVID-19, справку о перенесённом не позднее 6 месяцев коронавирусе, отрицательный результат ПЦР-теста, либо справку о медицинском отводе от вакцинации.

Указанные требования не распространяются на граждан в возрасте до 18 лет.

Все организации, индивидуальные предприниматели, не приостанавливающие свою деятельность в период нерабочих дней, обязаны обеспечить техническую возможность проверки достоверности вышеуказанных документов с учётом недопустимости создания очередей.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области нерабочие дни из-за коронавируса продлили до 10 ноября. Внесены очередные поправки в «антиковидный указ».