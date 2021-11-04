В Ярцевском районе водитель автомобиля Ford пострадал в ДТП с большегрузом. Фото: Сергей ГАПОН

Авария произошла 3 ноября на 323 километре трассы М-1 в Ярцевском районе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, около 15:00 на дороге столкнулись Ford Mondeo и грузовой автомобиль Mercedes. В результате ДТП водитель легковушки пострадал, ему оказана медицинская помощь с последующей госпитализацией в медучреждение.

Ранее в Смоленске водитель «Оки» сбил 14-летнего подростка на Московском шоссе. Пешеход попал под колеса, пересекая проезжую часть.