В Смоленске мужчина до смерти избил 43-летнюю женщину. Фото: пресс-служба СУ СК России по Смоленской области.

1 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир по улице Кутузова в Смоленске обнаружено тело местной жительницы с множественными травмами.

Следователи и сотрудники полиции установили, что к смерти причастен 41-летний мужчина.

По версии следствия, в ночь на 1 ноября компания местных жителей распивала спиртные напитки. Между обвиняемым и находившейся в квартире ранее ему незнакомой женщиной произошел конфликт, в ходе которого мужчина сильно избил потерпевшую. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия. Спустя некоторое время женщина умерла от полученных травм.

По информации пресс-службы СУ СК Росии по Смоленской области, в настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. Расследование уголовного дела продолжается.

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