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Происшествия4 ноября 2021 8:29

Массовое ДТП с фурой произошло на улице 2-й Верхний Волок в Смоленске

На перекрёстке столкнулись две легковушки и большегруз
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Массовое ДТП с фурой произошло на улице 2-й Верхний Волок в Смоленске. Фото: «Взаимопомощь на дорогах Смоленска и области» ВКонтакте.

Массовое ДТП с фурой произошло на улице 2-й Верхний Волок в Смоленске. Фото: «Взаимопомощь на дорогах Смоленска и области» ВКонтакте.

Около 19:00 в среду, 3 ноября, на улице 2-й Верхний Волок произошло ДТП с участием двух легковушек и большегруза. По словам свидетелей аварии, водитель автомобиля Lada Kalina находился в нетрезвом состоянии.

– «Калина» протаранила «Мазду», от удара «Мазда» влетела под фуру, – сообщил один из очевидцев.

Автомобили получили серьезные технические повреждения. По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.

Ранее «КП» писала, что в Ярцевском районе водитель автомобиля Ford пострадал в ДТП с большегрузом. Мужчину госпитализировали в медучреждение.