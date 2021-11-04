Нетрезвый 19-летний смолянин устроил пожар в общежитии. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В полицию поступило сообщение о возгорании комнаты в общежитии по улице Нарвская. Когда прибывшие пожарные потушили пламя, выяснилось, что огнем уничтожена мебель и внутренняя отделка жилища. Сумма причиненного материального ущерба составила 300 тысяч рублей.

Сотрудники полиции опросили возможных свидетелей произошедшего. Установлено, что женщина, проживающая в комнате, вышла в коридор, оставив дверь настежь открытой. Мимо проходил 19-летний гость её соседей, которой бросил в комнату непотушенную сигарету, в результате чего произошло возгорание.

Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Молодой человек пояснил, что в тот момент находился в состоянии опьянения.

По информации пресс-службы УМВД по Смоленской области, в отношении смолянина возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ему грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишение свободы на тот же срок.

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