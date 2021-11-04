599 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 4 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки коронавирусом заразились 599 жителей Смоленской области. Общее число заболевших достигло 64 141.

По данным столичного Оперштаба, выздоровели 48 719 смолян. Не справились с болезнью 1 952 человека, 9 – погибли за прошедшие сутки.

Всего под медицинским наблюдением находятся 15 950 жителей области, из них 13 989 – в режиме самоизоляции, 1 961 – в стационаре.

Прививку от COVID-19 сделали более 337 361 человек. Завершили вакцинацию 306 789.

Ранее «КП» писала, что смолян обязали предъявлять паспорт при посещении магазинов и других общественных мест. Организации обязаны проверять достоверность сертификата о вакцинации и иных медицинских справок.