Под Смоленском мужчина угрожал бывшей супруге убийством арбалетом. Фото: пресс-служба УМВД по Смоленской области.

В отдел полиции обратилась 31-летняя жительница одной из деревень Демидовского района. Женщина заявила об угрозе физической расправы.

По указанному адресу прибыли сотрудники полиции и участковый. Заявительница рассказала, что к ней пришёл бывший супруг, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. Между ними произошел конфликт из-за неприязненных отношений, в ходе которого подозреваемый, демонстрируя арбалет, стал угрожать бывшей супруге убийством.

Участковый установил местонахождение мужчины. Ранее судимый, неработающий 42-летний местный житель был задержан и доставлен в пункт полиции для дальнейшего разбирательства. Он объяснил свои действия ревностью и желанием припугнуть бывшую супругу. Стражи порядка изъяли арбалет.

В пресс-службе УМВД по Смоленской области сообщили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 119 «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до двух лет тюрьмы.

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