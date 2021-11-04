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Происшествия4 ноября 2021 17:09

Женщина погибла в ДТП с «Ладой» на трассе M-1 в Смоленской области

Легковушка повисла на барьерном ограждении
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Женщина погибла в ДТП с «Ладой» на трассе M-1 в Смоленской области. Фото: «Drive2 Смоленск» ВКонтакте.

Женщина погибла в ДТП с «Ладой» на трассе M-1 в Смоленской области. Фото: «Drive2 Смоленск» ВКонтакте.

Трагедия произошла в четверг, 4 ноября, в районе населенного пункта Никулино Сафоновского района. Информацией поделились смоляне в соцсетях.

Участник ДТП – автомобиль Lada Largus – повис на барьерном ограждении. По словам очевидцев, в аварии погибла женщина.

– Была небольшая пробка. Проехали, была не накрыта. Медики особо не торопились. Наверное, всё, — рассказала смолянка, поделившись фото с места происшествия.

О других возможных пострадавших не сообщается.

Ранее в Смоленске Opel Astra столкнулся с маршруткой на Большой Советской. От силы удара у легковушки отлетел бампер.