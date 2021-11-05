В Смоленске пенсионер с кардиостимулятором скончался в аппарате МРТ.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Процедура МРТ с летальным исходом была проведена 26 октября, сообщают смоленские СМИ.
60-летний пациент онкодиспансера имел проблемы с сердцем, стоял кардиостимулятор. При наличии такого аппарата МРТ не назначают, он является прямым противопоказанием к проведению диагностики. Упустив эту особенность, медики отправили мужчину на исследование. В результате пациент скончался во время проведения процедуры.
Департаментом здравоохранения по Смоленской области организована проверка внутреннего контроля качества медицинской помощи. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры.
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