Пожар произошёл в Санатории Борок под Смоленском. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В четверг, 4 ноября, произошел пожар в квартире, расположенной в населенном пункте Санаторий Борок.

На место вызова выезжали автоцистерны ПСЧ №3, ПЧ 72 ППС и 15 человек личного состава. Огонь ликвидировали.

Пламя уничтожило матрас, квартира закопчена продуктами горения. По информации ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате происшествия никто не пострадал. Причина случившегося и нанесенный ущерб устанавливаются.

Ранее «КП» писала, что нетрезвый 19-летний смолянин устроил пожар в общежитии. Молодой человек бросил в комнату непотушенную сигарету.