Синоптики прогнозируют дождь в Смоленской области 5 ноября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По прогнозам смоленского ЦГМС, в пятницу, 5 ноября, на территории региона будет пасмурно. В течение суток возможен небольшой, местами умеренный дождь. Ветер подует южный 6-11 м/с, днём порывы будут достигать 15 м/с.

Температура воздуха по области: +9°C…+14°C.

В Смоленске: +11°C…+13°C.

Атмосферное давление 743 мм рт. столба, будет падать.

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