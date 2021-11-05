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Общество5 ноября 2021 9:13

Ремонтные работы продолжаются в четвертой взрослой поликлинике Смоленска

Часть работ уже выполнена
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Ремонтные работы продолжаются в четвертой взрослой поликлинике Смоленска. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Ремонтные работы продолжаются в четвертой взрослой поликлинике Смоленска. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В ОГБУЗ «Поликлиника №4» продолжаются ремонтные работы. На прошлой неделе здесь завершили капитальный ремонт коридора и фойе на третьем этаже, рассказали в профильном департаменте.

– В рамках ремонта были выравнены и покрашены стены и двери. Также заменены радиаторы отопления и обновлены осветительные приборы, – сообщили в учреждении.

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