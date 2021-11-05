Житель Смоленска перевел более 5 миллионов рублей мошенникам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратился 36-летний местный житель с заявлением о мошенничестве.

По словам мужчины, ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил о том, что мошенники пытаются оформить на заявителя кредит. Для убедительности мужчине перезвонил еще один неизвестный, который представился сотрудником полиции, подтвердил слова первого собеседника и убедил смолянина поступать так, как ему говорят. Лжесотрудники банка пояснили, что для отмены незаконной операции необходимо оформить кредит, снять деньги и через банкоматы перевести на «безопасные счета».

В течение нескольких дней мошенники звонили мужчине и объясняли как действовать дальше. Введенный в заблуждение смолянин в нескольких банках оформил несколько кредитов, снял деньги и перевел на расчетные счета более 5 миллионов рублей.

– По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», – сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области.

Ранее «КП» писала, что смоляне похитили более 18 тысяч рублей из кофейных автоматов в центре города. Молодым людям требовалась наличка.