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Общество5 ноября 2021 10:57

Смолянин чудом остался жив после падения камня на его автомобиль

Владелец машины обратился с заявлением в полицию
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолянин чудом остался жив после падения камня на его автомобиль. Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

Смолянин чудом остался жив после падения камня на его автомобиль. Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

Инцидент произошёл 4 ноября на улице Рыленкова. На припаркованную во дворе «Шкоду» упал строительный камень. В результате на капоте автомобиля осталась глубокая вмятина.

– Чуть рядом – был бы мёртв. Рядом были дети, — рассказал автомобилист в соцсетях.

После случившегося владелец машины обратился с заявлением в полицию.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске Opel Astra столкнулся с маршруткой на Большой Советской. От силы удара у легковушки отлетел бампер.