Смолянин чудом остался жив после падения камня на его автомобиль. Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.
Инцидент произошёл 4 ноября на улице Рыленкова. На припаркованную во дворе «Шкоду» упал строительный камень. В результате на капоте автомобиля осталась глубокая вмятина.
– Чуть рядом – был бы мёртв. Рядом были дети, — рассказал автомобилист в соцсетях.
После случившегося владелец машины обратился с заявлением в полицию.
Ранее «КП» писала, что в Смоленске Opel Astra столкнулся с маршруткой на Большой Советской. От силы удара у легковушки отлетел бампер.