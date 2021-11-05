596 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 5 ноября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным столичного Оперштаба, за сутки диагноз подтвердился у 596 человек. Всего 64 737 случаев зафиксировано в Смоленской области с начала пандемии.

Число выздоровевших на данный момент составляет 48 887. За сутки успешно справились с болезнью 168, погибли 9 человек. Всего 1 961 жителей региона не справились с осложнениями COVID-19.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 16 797 человек, из них 1 964 – в стационаре, 14 833 – на самоизоляции.

Первую прививку сделали свыше 340 тысяч смолян. Полностью завершили вакцинацию более 308 тысяч человек.

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