Около 282 миллионов рублей выделят Смоленской области на реализацию регпроекта «Сохранение лесов». Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В областной администрации обсудили промежуточные результаты реализации регпроекта «Сохранение лесов», входящего в состав нацпроекта «Экология».

В рамках лесного плана на 2021 год предусмотрено восстановление лесного фонда на площади около 7 тысяч гектаров. Финансирование регпроекта «Сохранение лесов» в этом году составляет более 58 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе администрации. Ранее по поручению губернатора Алексея Островского на реализацию проекта были выделены дополнительные 7 миллионов рублей. Средства направлены на увеличение площади лесовосстановления, высадку деревьев, а также приобретение лесопожарной, лесохозяйственной техники и оборудования.

Для восстановления лесного фонда области производится посадка сеянцев и саженцев с открытой корневой системой, ведётся удобрение почвы и агротехнический уход за лесными культурами. В текущем году запас семян хвойных деревьев за счет средств арендаторов земельных участков составил 220 килограммов.

Кроме того, в рамках регпроекта были приобретены: комплекс беспилотных летающих аппаратов, седельный тягач КАМАЗ, тяжеловозный полуприцеп, одноковшовый экскаватор на гусеничном ходу и другая техника.

В 2022 году финансирование составит около 282 миллионов рублей, что значительно превышает объемы текущего года. За счет выделенных средств регион сможет увеличить расходы на восстановление лесного фонда, приобрести лесопожарную технику и оборудование.

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