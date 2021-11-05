Поиски двух мужчин трагически завершились в Смоленской области. Фото: ПСО «Сальвар».

5 ноября смоленские поисковики сообщили, что разыскиваемый в Смоленске и Ярцеве 32-летний Илья Ступаков был найден мёртвым. Напомним, поиски мужчины объявили в октябре.

Также добровольцы ПСО «Сальвар» рассказали о смерти 63-летнего Александра Бартенева. 26 октября он вышел на прогулку и не вернулся домой.

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