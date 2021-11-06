В Смоленской области прокуратура помогла сиротам получить жилье. Фото: пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

Жители Кардымовского района обратились в прокуратуру с жалобой о нарушении их жилищных прав. Сотрудники надзорного ведомства установили, что трое местных жителей относятся к категории лиц, оставшихся без попечения родителей и имеют право на предоставление жилья по договорам социального найма.

Несмотря на достижение ими совершеннолетия и отсутствие собственного жилья, администрация района не предоставила молодым людям квартиры. В связи с этим органы прокуратуры обратились в районный суд.

В настоящее время исковые требования удовлетворены в полном объеме, решения вступили в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Смоленской области. Молодые люди получили благоустроенное жилье.

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