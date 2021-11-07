Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 ноября 2021 8:47

СК проверит информацию об осквернении памятного знака в Велиже

О вандализме сообщили смоляне в соцсетях
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
СК проверит информацию об осквернении памятного знака в Велиже.

СК проверит информацию об осквернении памятного знака в Велиже.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В смоленских СМИ появилась информация об осквернении памятного знака, расположенного недалеко от Лидовой горы в Велиже. По словам местных жителей, на металлической стеле, посвящённой 35-летию Победы в Великой Отечественной войне, неизвестные нацарапали рисунки. Кроме того, одна из сторон монумента повреждена.

В пресс-службе СУ СК России по Смоленской области сообщили, что по данному факту проводится проверка, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Читай также: в Смоленской области прокуратура помогла сиротам получить жилье. Сотрудники надзорного ведомства добились предоставления квартир через суд.