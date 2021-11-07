СК проверит информацию об осквернении памятного знака в Велиже. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В смоленских СМИ появилась информация об осквернении памятного знака, расположенного недалеко от Лидовой горы в Велиже. По словам местных жителей, на металлической стеле, посвящённой 35-летию Победы в Великой Отечественной войне, неизвестные нацарапали рисунки. Кроме того, одна из сторон монумента повреждена.

В пресс-службе СУ СК России по Смоленской области сообщили, что по данному факту проводится проверка, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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