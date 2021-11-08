Дорогу в Угре отремонтировали после вмешательства прокуратуры. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Угры Смоленской области добились ремонта автомобильной дороги только после обращения в прокуратуру.

В ходе проверки работники надзорного ведомства установили, что дорожное полотно не отвечает требованием ГОСТа и создает угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий, сообщили в пресс-службе прокуратуры Смоленской области.

Суд удовлетворил иск прокурора. На данный момент автодорогу отремонтировали – на улице Школьной заменили асфальт и оборудовали тротуар.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области прокуратура помогла сиротам получить жилье. Сотрудники надзорного ведомства добились предоставления квартир через суд.