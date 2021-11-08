40-летний мужчина погиб в пожаре в Смоленской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Утром 7 ноября пожарным поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме в деревне Аносинки Демидовского района. К моменту прибытия спасателей деревянное строение было полностью охвачено огнем, пламя перекинулось на расположенные рядом две хозяйственные постройки.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, все три строения уничтожены, также огнем поврежден «ВАЗ», который пожарные успели отбуксировать от горящих построек. У автомобиля выгорели лакокрасочное покрытие капота и лобовое стекло.

Среди сгоревших конструкций было найдено тело погибшего мужчины, предположительно, хозяина дома. Оперативно-следственной группой работающей на месте пожара установлено, что погиб 40-летний местный житель. Что стало причиной возгорания – устанавливают специалисты.

Ранее «КП» писала, что в Новодугинском районе 91-летняя пенсионерка погибла в пожаре. Ещё один мужчина госпитализирован в медучреждение с ожогами.