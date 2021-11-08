Дождь и мокрый снег ожидаются в Смоленской области 8 ноября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Смоленской области неделя начнётся с похолодания и обильных осадков. По прогнозам смоленского ЦГМС, 8 ноября на территории региона будет облачно, пройдут кратковременные дожди. Вечером в отдельных районах выпадет снег. Ветер подует юго-западный, западный, 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 12-17 м/с.

Температура воздуха по области: +4°C…+9°C.

В Смоленске: +5°C…+7°C.

Атмосферное давление 739 мм рт. столба, существенно меняться не будет.

Читай также: в Смоленске ветеран отметил 103-й день рождения. Михаила Павлова поздравили с праздником сотрудники регионального УМВД.