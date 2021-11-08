Новую компьютерную технику закупили в Угранскую ЦРБ. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В регистратуре Угранской центральной районной больницы появилась новая компьютерная техника. Оборудование позволит сократить время ожидания пациентов за счет ускорения их регистрации, отметили в профильном департаменте.

Проще станет и работа медрегистраторов – искать бумажные карты вручную больше не придется.

Кроме того, ранее руководство Угранской центральной районной больницы получило электронные цифровые подписи для врачей.

Электронная цифровая подпись врача – это электронный аналог обыкновенной подписи медицинского сотрудника. Она позволяет заверять рецепты, больничные листы, отчеты и другие документы в цифровом формате.

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