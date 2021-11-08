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Общество8 ноября 2021 10:45

В Смоленске СК проверит информацию о приставаниях мужчины к несовершеннолетней

Об инциденте сообщили смоляне в соцсетях
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске СК проверит информацию о приставаниях мужчины к несовершеннолетней.

В Смоленске СК проверит информацию о приставаниях мужчины к несовершеннолетней.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В соцсетях появилось видео, из комментариев к которому следует, что житель Смоленска совершает преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении несовершеннолетних.

В пресс-службе СУ СК России по Смоленской области сообщили, что по данному факту организована доследственная проверка. Будут установлены все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «КП» писала, что СК проверит информацию об осквернении памятного знака в Велиже.