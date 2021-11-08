595 случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 8 ноября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Общее число заражённых с начала пандемии составляет 66 527 человек, из них 595 – заразились за прошедшие сутки.

Погибли от коронавируса 9 жителей региона, всего 1 987 не справились с заболеванием. По данным столичного Оперштаба, «экс-пациентами» стали 49 333 человека.

Сутками ранее в общей сложности под медицинским наблюдением находились 16 866 человек, из них 14 929 – в режиме самоизоляции, 1 937 – в стационаре.

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