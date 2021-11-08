В смоленском детском саду оборудовали спортивную площадку. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В апреле 2021 года международная компания «Кроношпан», которую администрации региона совместно со Смоленским отделением Сбербанка удалось привлечь в качестве инвестора, запустила производство на Игоревском деревообрабатывающем комбинате.

Летом губернатор Алексей Островский и гендиректор компании Ардашер Курбаншо договорились о том, что «Кроношпан» возьмет шефство над детским садом и Игоревской школой.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В настоящее время в рамках договоренности в детском саду «Ежик» была оборудована спортивная площадка с искусственным резиновым покрытием, заменены окна и отремонтирован фасад. На очереди – ремонт санузлов, а также замена кровли школы, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

–Признателен руководству компании за проведенную работу и рассчитываю, что наше сотрудничество в данном вопросе и в дальнейшем будет столь же эффективным, – написал глава региона.

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