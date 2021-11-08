В Смоленске Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением антиковидных мер в общественном транспорте. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В связи с неоднократными обращениями жителей по поводу нарушения антиковидных мер в общественном транспорте Смоленска специалисты регионального управления Роспотребнадзора организовали мероприятия, направленные на предупреждение распространения COVID-19, которые включили в себя проведение «гигиенического воспитания» перевозчиков с разъяснением обязательных требований, соблюдение которых на территории области является обязательным.

Среди прочего перевозчик должен:

– организовать проведение дезинфекции автотранспортных средств с установленной периодичностью;

– создать запас дезинфицирующих средств, в том числе дневной запас дезинфицирующих средств в транспортном средстве;

– обеспечить проведение профилактической дезинфекции пассажирского транспорта в конце смены и на конечных станциях маршрута.

Водители должны иметь запас медицинских масок (исходя из продолжительности рабочей смены и необходимости смены масок не реже 1 раза в 3 часа), перчаток, а также дезинфицирующие салфетки или кожные антисептики для обработки рук.

Кроме того, организатор маршрута должен установить контроль за соблюдением масочного режима среди водителей.

Мероприятия проводятся на регулярной основе на конечных пунктах маршрутов общественного транспорта города Смоленска, отметили в ведомстве.

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