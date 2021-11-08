В Смоленской области в вузах введут целевой набор педагогических кадров. Фото: пресс-служба СмолГу.

Губернатор Алексей Островский провёл рабочую встречу с ректором Смоленского госуниверситета Михаилом Артеменковым, в ходе которой были рассмотрены новые механизмы совместной работы в образовательной сфере.

Глава региона подчеркнул особую актуальность проблемы нехватки педагогических кадров на протяжении многих лет, а также отметил, что является сторонником внедрения целевого обучения, поскольку такой подход даёт гарантии как для студентов, так и для работодателей.

– Радует, что данному вопросу стали уделять самое пристальное внимание на федеральном уровне. На протяжении последних лет эта работа в регионе приобрела системный характер. И в этом отношении нашим стратегическим партнером является СмолГУ – бывшая кузница педагогических кадров Смоленщины, где сейчас часть реализуемых программ, пусть и в небольшом объеме, имеют педагогическую направленность, – написал Островский на своей странице в соцсетях.

По итогам встречи были достигнуты определённые договорённости. Так, уже с февраля 2022 года студентов педагогических специальностей будут направлять на практику в школы Смоленской области (в первую очередь в те, которые остро нуждаются в педагогических кадрах). На период летних каникул студентов будут трудоустраивать в летние лагеря и учреждения дополнительного образования в качестве вожатых.

Кроме того, с сентября будут открыты базовые предметные кафедры СмолГУ на площадках школ Смоленска для обучения студентов педагогическим навыкам. Педагогов в СмолГУ будут направлять на обучение по программам магистратуры для формирования кадрового резерва.

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