Жителю Смоленска грозит до 3 лет тюрьмы за драку возле подъезда. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В полицию с заявлением о причинении телесных повреждений обратился 32-летний местный житель.

Мужчина рассказал, что возле подъезда многоквартирного дома, расположенного на улице Крупской, между ним и его знакомым внезапно разгорелся конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил заявителя несколько раз в лицо.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, причиненные пострадавшему травмы имеют признаки средней тяжести вреда здоровью.

Участковый установил личность подозреваемого, им оказался ранее неоднократно судимый 41-летний смолянин. Его доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

По информации пресс-службы УМВД по Смоленской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ему грозит до 3 лет тюрьмы.

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