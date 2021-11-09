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Общество9 ноября 2021 8:05

В Смоленске на оживлённом перекрёстке отключат светофоры

Отключение связано с ремонтом электросетей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске на оживлённом перекрёстке отключат светофоры. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В Смоленске на оживлённом перекрёстке отключат светофоры. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

Во вторник, 9 ноября, в областном центре отключат светофоры. Об этом сообщает филиал СОГБУ «Смоленскавтодор» – СМЭУ.

С 9:00 утра до 17:00 вечера на перекрёстке улиц Нахимова и Багратиона пройдут ремонтные работы электросетей, говорится в сообщении.

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