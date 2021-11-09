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Общество9 ноября 2021 8:10

СК организовал проверку по факту нарушения прав медицинских работников Гагаринской ЦРБ

Сотрудники сообщили, что не получают выплаты, положенные им за работу в условиях пандемии
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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СК организовал проверку по факту нарушения прав медицинских работников Гагаринской ЦРБ.

СК организовал проверку по факту нарушения прав медицинских работников Гагаринской ЦРБ.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

8 ноября в смоленских СМИ появилось коллективное обращение сотрудников отделения скорой медицинской помощи Гагаринской ЦРБ. Работники сообщили о том, что не получают в полном объеме выплаты, положенные им за работу в условиях распространения коронавируса, а также о других нарушениях их трудовых прав.

По информации пресс-службы СУ СК России по Смоленской области, по данному факту будет организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «КП» писала, что в Вязьме провели встречу с выразившими недовольство зарплатой врачами скорой и ЦРБ. Сотрудники станции скорой помощи сообщили о низкой заработной плате, а также выступили за увеличение количества бригад.