Пожар в жилом доме произошёл вечером в Рославле. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Вечером 8 ноября в одном из жилых домов по улице Суворова в Рославле случился пожар. Сообщение о возгорании поступило спасателям около 20:20.

По указанному адресу выехали две автоцистерны и 6 пожарных. Огонь ликвидировали. Пламя повредило потолочное перекрытие в ванной комнате на площади 15 квадратных метров. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в результате пожара никто не пострадал. Причину возгорания предстоит выяснить специалистам.

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