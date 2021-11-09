В Смоленской области мужчина задолжал своим детям почти полмиллиона рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По решению суда смолянин должен был выплачивать алименты в пользу двоих несовершеннолетних детей. Мужчина частично выплачивал определенную сумму, а в последующем и вовсе стал игнорировать свои финансовые обязательства.

Деньги неплательщик предпочитал расходовать по собственному усмотрению. Тем временем сумма задолженности перед детьми превысила 460 тысяч рублей.

Для восстановления нарушенных прав детей на получение алиментов судебный пристав направил запросы в регистрирующие органы для установления имущественного и финансового положения должника.

Мужчине ограничили выезд из страны, а на денежные средства должника, находящиеся на счетах в банке, направили постановление о взыскании.

Тем не менее, смолянин по-прежнему ничего не предпринимал для погашения образовавшейся задолженности и продолжал игнорировать все предупреждения судебного пристава.

– За уклонение от выплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей судебным приставом в отношении неплательщика было возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и направлено на рассмотрение в суд, – сообщили в пресс-службе УФССП России по Смоленской области.

Суд признал должника виновным, мужчине назначено наказание в виде 40 часов обязательных работ.

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