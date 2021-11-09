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Происшествия9 ноября 2021 10:28

47-летний мужчина погиб в пожаре под Смоленском

В Починковском районе загорелся нежилой дом
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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47-летний мужчина погиб в пожаре под Смоленском. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

47-летний мужчина погиб в пожаре под Смоленском. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Утром 8 ноября пожарным поступило сообщение о возгорании нежилого дома в деревне Проверженка Починковского района.

К моменту прибытия пожарных из окна строения вырывались языки пламени. Пожар ликвидирован. В результате случившегося двенадцатиметровая комната выгорела полностью, огнем незначительно повреждена обрешетка потолка. В пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области сообщили, что при ликвидации пожара было обнаружено тело 47-летнего мужчины. Причины пожара устанавливаются специалистами.

Ранее «КП» писала, что пожар в жилом доме произошёл вечером в Рославле. В результате случившегося никто не пострадал.