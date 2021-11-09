588 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 9 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуация с коронавирусом в Смоленской области остаётся сложной, но суточный прирост пошёл на спад. Так, за прошедшие сутки диагноз подтвердился у 588 смолян. По данным столичного Оперштаба, всего 67 115 человек заразились COVID-19 с начала пандемии.

Число выздоровевших составляет 49 492. За сутки успешно справились с болезнью 159, ушли из жизни 8 смолян. Всего 1 995 жителей региона погибли.

Полностью завершили вакцинацию более 313 551 смолян. Первым компонентом привито 345 665 человек.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 17 048 человек, из них 1 995 – в стационаре, 15 053 – в режиме самоизоляции.

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