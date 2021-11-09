Алексей Островский обсудил работу смоленских соцучреждений в период пандемии коронавируса. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Алексей Островский пообщался с руководителями стационарных организаций соцобслуживания Смоленской области. Глава региона отметил, что нагрузка на соцработников и степень их ответственности сегодня крайне велика. Основной задачей на данный момент является предупреждение распространения COVID-19 среди постояльцев (почти 4,5 тысячи человек) и сотрудников соцучреждений. 18 марта в организациях был введён сменный режим работы, чтобы максимально обезопасить проживающих и работающих там людей. На данный момент он продолжает действовать во всех 27 соцучреждениях – длительность одной смены для персонала составляет 14 дней. Все сотрудники, занятые посменно, обеспечены горячим питанием за счет регионального бюджета, а также получают специальные социальные выплаты, рассказал Островский на своей странице в соцсетях. Массовых вспышек и очагов заболеваний коронавирусом в соцучреждениях не зафиксировано.

Кроме того, более 8,5 тысяч жителей региона пользуются обслуживанием на дому. Помощь им оказывают свыше 1,2 тысяч социальных работников, которые занимаются доставкой продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости.

Уровень вакцинации как персонала учреждений соцзащиты, так и проживающих там смолян составляет порядка 90%. Также активно проводится ревакцинация ранее привитых. Организации соцобслуживания полностью обеспечены необходимыми лекарственными препаратами и СИЗами.

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