СК проверит информацию об избиении девушки толпой подростков в Гагарине. Фото: Андрей АБРАМОВ

В соцсетях появилась информация об избиении толпой подростков девушки в Гагарине. По словам смолян, школьницы избили ровесницу при очевидцах, все это сопровождалось унизительными оскорблениями. Под опубликованным постом школьники написали более 300 комментариев, большая часть не встала на сторону жертвы. Появились и сами нападавшие. Они абсолютно уверены в своей безнаказанности и считают избиение среди подростков нормальным.

По информации пресс-службы СУ СК России по Смоленской области, по данному факту организована доследственная проверка, будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Читай также: жителю Смоленска грозит до 3 лет тюрьмы за драку возле подъезда. Травмы пострадавшего квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.