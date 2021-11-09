Смоленская область вышла на плато по заболеваемости COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Благодаря введенным ранее в регионе ограничительным мерам Смоленская область вышла на плато по заболеваемости COVID-19, сообщил губернатор Алексей Островский федеральному телеканалу.

– Учитывая крайне сложную эпидемиологическую ситуацию в регионе, мы посчитали возможным воспользоваться полномочиями, которые дал президент Владимир Владимирович Путин, и продлить период нерабочих дней пока на незначительный период – до 10 ноября включительно. Сейчас мы исходим из того, что целесообразно ежедневно анализировать развитие ситуации, и держим руку на пульсе. В регионе последние 10 дней количество заболевших коронавирусной инфекцией ежедневно фиксируется на равнозначном уровне – от 595 до 599 человек. Мы расцениваем это как положительное явление, выход на, так называемое, плато, поскольку до введения периода нерабочих дней и иных более серьезных ограничений, в субъекте ежедневно фиксировалось увеличение прироста заболевших на 20, 30, а то и 40 человек. То, что 10 дней эта цифра не растет, – это безусловный успех, – сообщил глава региона в прямом эфире телеканала РБК.

По данным столичного Оперштаба, за сутки диагноз подтвердился у 588 смолян. Всего 67 115 случаев зафиксировано в Смоленской области с начала пандемии. Число выздоровевших на данный момент составляет 49 492. За сутки ушли из жизни 8 человек. Всего 1 995 жителей региона погибли от осложнений COVID-19.

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