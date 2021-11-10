В смоленской спортивной школе завершили ремонт. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

Спортивная школа №1, расположенная на улице Твардовского, специализируется на художественной и эстетической гимнастике и танцевальном спорте.

За счёт средств городского бюджета на всей территории школы выполнен комплексный ремонт. Благодаря проделанной работе все помещения учреждения заметно преобразились и готовы к продолжению тренировочного процесса после снятия ограничительных мер, сообщили пресс-службе администрации Смоленска.

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