В Смоленской области не продлят период нерабочих дней после 10 ноября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Алексей Островский озвучил решение о нецелесообразности продления нерабочих дней на территории Смоленской области.

Губернатор подчеркнул, что это решение обусловлено интересами смолян, а также предприятий малого и среднего бизнеса. При этом ограничения могут быть не только возобновлены, но и усилены, отметили в пресс-службе областной администрации. По словам главы региона, это зависит от самих смолян и их ответственного отношения к собственному здоровью, а также соблюдения санитарно-эпидемиологических требований – масочного режима, социальной дистанции, самоизоляции граждан старше 60 лет.

– Период нерабочих дней в сочетании с введенными ограничительными мероприятиями, безусловно, дал свой положительный эффект с точки зрения определенной стабилизации эпидемиологической ситуации. Если ранее в регионе ежедневно фиксировалось увеличение прироста заболевших на 20, 30, а то и 40 человек, то на протяжении последних 10 дней мы наблюдаем плато, когда ежедневно регистрируется от 595 до 599 инфицированных, – отметил губернатор.

По состоянию на 9 ноября было зарегистрировано снижение до 588 случаев заболевания. Рассчитывается, что такая тенденция сохранится и в дальнейшем.

Ранее «КП» писала, что Смоленская область вышла на плато по заболеваемости COVID-19. В течение последних 10 дней число заболевших фиксируется примерно на одинаковом уровне.