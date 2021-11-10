Девять пожарных тушили горящую квартиру на улице Лавочкина в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Вечером 9 ноября в многоквартирном доме по улице Лавочкина в Смоленске произошел пожар. Вызов поступил сотрудникам МЧС в 21:04. На помощь выехали девять спасателей и автоцистерны из третьей пожарно-спасательной части.

Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что очаг возгорания находится в одной из квартир. Огонь ликвидировали.

–Пострадавших нет. Причина и ущерб уточняются, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.

Ранее «КП» писала, что жилой дом сгорел вечером в Монастырщинском районе. В пожаре никто не пострадал.