Дождь и мокрый снег ожидаются в Смоленской области 10 ноября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

10 ноября в Смоленской области будет облачно, с прояснениями. По прогнозам смоленского ЦГМС, местами небольшие осадки в виде мокрого снега, мороси и дождя. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области: -1°C…+4°C.

В Смоленске: +1°C…+3°C.

Атмосферное давление 743 мм рт. столба, будет падать.

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