Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 ноября 2021 9:11

Дождь и мокрый снег ожидаются в Смоленской области 10 ноября

Температура воздуха опустится до -1
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дождь и мокрый снег ожидаются в Смоленской области 10 ноября.

Дождь и мокрый снег ожидаются в Смоленской области 10 ноября.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

10 ноября в Смоленской области будет облачно, с прояснениями. По прогнозам смоленского ЦГМС, местами небольшие осадки в виде мокрого снега, мороси и дождя. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области: -1°C…+4°C.

В Смоленске: +1°C…+3°C.

Атмосферное давление 743 мм рт. столба, будет падать.

Читай также: в Смоленской области не продлят период нерабочих дней после 10 ноября. В случае ухудшения эпидситуации ограничения могут быть не только возобновлены, но и усилены.