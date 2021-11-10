В Гагарине возбудили уголовное дело после избиения 12-летней девочки толпой подростков. Фото: Иван ВИСЛОВ

Как сообщалось ранее, в соцсетях появилась информация о том, что в Гагарине группа подростков избила девушку. Следком организовал по данному факту проверку, в ходе которой были установлены все обстоятельства произошедшего.

По версии следствия, днём 7 ноября группа несовершеннолетних, находясь в общественном месте – возле магазина по улице Строителей, грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу и нормам морали, беспричинно избила 12-летнюю девочку.

На следующий день, 8 ноября, подростки снова избили потерпевшую в общественном месте.

По информации СУ СК России по Смоленской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ. Следователи продолжают устанавливать лиц, причастных к совершенным преступлениям в отношении ребенка. К настоящему времени сотрудники СК допросили потерпевшую и свидетелей по уголовному делу, назначены необходимые судебные экспертизы.

Ранее «КП» писала, что СК проверит информацию об избиении девушки толпой подростков в Гагарине.