Смоленский губернатор передал медикам 25 служебных автомобилей из автопарка администрации области

Фото smolensk-i.ru, группа в ВК.

«Потребность в автотранспорте в медучреждениях региона по-прежнему острая. Чтобы содействовать своевременному оказанию медицинской помощи смолянам в условиях текущей эпидемиологической ситуации, я распорядился на период нерабочих дней дополнительно передать в помощь нашим медикам, выезжающим на вызовы к пациентам, еще 25 служебных машин из автопарка администрации области», - рассказал о принятом решении Алексей Островский.

В общей сложности для нужд областного здравоохранения используется более 60 дополнительных машин областной администрации и муниципальных образований.

Также автопарк медучреждений пополнился новыми автомобилями «скорой помощи». В рамках распоряжения Правительства РФ Смоленщина получила шесть таких авто, еще 16, как ожидается, поступят до конца года.

«Безусловно, 22 единицы специализированного транспорта - это серьёзная поддержка для нас, особенно сейчас, в условиях крайне напряжённой санэпидобстановки, когда каждый санитарный автомобиль буквально на вес золота», - подчеркнул глава региона.

По его словам, все машины оснащены современным оборудованием - дефибрилляторами для взрослых и детей, электрокардиографами, есть аппараты ИВЛ, пульсоксиметры и необходимый набор для оказания экстренной медицинской помощи.

Известно, что два автомобиля класса «В» из уже поступивших направят на станцию скорой медицинской помощи Смоленска, ещё один - в Смоленскую ЦРБ. Три реанимобиля, исходя из ранее поданных заявок и значительной территории обслуживания, распределены в Вяземскую, Рославльскую и Сафоновскую ЦРБ.