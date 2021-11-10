Тему оказания помощи аграриям обсудили в Смоленске

Фото smolensk-i.ru, группа в ВК.

На прошлой неделе вопросы господдержки производителей молока поднимались в ходе рабочей встречи, которую глава региона провёл с профильным заместителем Александром Царевым.

«В этом году в связи с ростом цен на комбикорма и белковые составляющие значительно выросли затраты и себестоимость производства у сельхозтоваропроизводителей, занимающихся молочным скотоводством. В сложившихся условиях, как видим мы сами и как говорят аграрии, производство молока становится убыточным. Наш регион, как и многие другие субъекты федерации, не раз обозначал эту проблематику перед профильным министерством. Для разрешения сложившейся ситуации Правительством РФ принято решение о выделении в этом году 10 миллиардов рублей из резервного фонда для поддержки производителей молока», - рассказал Алексей Островский.

По словам губернатора, в ближайшее время Смоленская область получит более 88 миллионов рублей на субсидии аграриям. Деньги можно направить на компенсацию затрат по приобретению в этом году кормов для молочного КРС. Главным условием получения средств является обеспечение сохранности поголовья молочных коров. Исключение сделано только для производителей, осуществляющих свою деятельность менее года. «Причем те, кто отвечает критериям малого предприятия, смогут претендовать на повышающий коэффициент. По предварительным расчётам, данную субсидию получат не менее 80 смоленских сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, - уточнил глава региона. - Рассчитываем, что это поможет нашим аграриям компенсировать понесённые затраты и стабилизировать объёмы производства молока».

По итогам обсуждения Алексей Островский дал поручение своему заместителю начать подготовительную работу, чтобы после поступления из федерального бюджета средства господдержки были оперативно доведены до смоленских аграриев.