593 случая заражения COVID-19 выявлено в Смоленской области на 10 ноября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние 10 дней количество заболевших ежедневно фиксируется на равнозначном уровне – от 595 до 599. За прошедшие сутки «ковид-положительный» статус получили 593 человека. Общее число заболевших, по данным столичного Оперштаба, составляет 67 708.

За сутки выздоровели 176 человек, погибли – 5. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 2 000 случаев с летальным исходом.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 17 474 человека, из них 15 447 – в режиме самоизоляции, 2 027 – в стационаре. Полностью завершили вакцинацию более 315 903 жителей области. Первую прививку сделали 347 706 человек.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области не продлят период нерабочих дней после 10 ноября. В случае ухудшения эпидситуации ограничения могут быть не только возобновлены, но и усилены.